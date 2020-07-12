ЦСКА упустил победу над "Рубином"

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ЦСКА упустил победу над "Рубином"

В матче 28-го тура чемпионата России московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью с казанским "Рубином" со счетом 1:1. Счет в середине второго тайма открыл Федор Чалов, но в концовке равновесие восстановил Евгений Марков.

ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, "Рубин" занимает 9-ю позицию.

ЦСКА Москва - "Рубин" Рубин - 1:1 (0:0)
Голы: Чалов, 62 - 1:0, Марков, 88 (с пенальти) - 1:1

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Магнуссон, Щенников (Кучаев, 46), Сигурдссон, Марадишвили (Бистрович, 46), Влашич, Обляков, Карпов, Чалов.

"Рубин": Дюпин, Старфельт, Уремович, Пабло, Зуев, Кварацхелия, Макаров, Евтич, Абильгор, Коновалов, Игнатьев.

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