ЦСКА упустил победу в домашнем матче с "Уфой"

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ЦСКА упустил победу в домашнем матче с "Уфой"

В матче 21-го тура чемпионата России ЦСКА не смог обыграть "Уфу" в домашнем матче.

Первый гол был забил на 25-й минуте игроком красно-синих Николой Влашичем. Во втором тайме преимущество ЦСКА удвоил Федор Чалов. Однако в конце матче гости сократили разрыв в счёте благодаря голу Ловро Бизяка, а в добавленное время башкирский клуб сумел спастись от поражения благодаря забитому мячу Сильвестра Игбоуна.

ЦСКА - "Уфа" - 2:2.

Голы: Влашич, 25 -1:0,  Чалов, 64 - 2:0, Бизяк, 87 - 2:1, Игбоун, 90 - 2:2.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Родриго Бекао, Набабкин, Фернандес, Влашич(Нисимура, 84), Сигурдссон (Ахметов, 76), Бистрович, Обляков, Дивеев, Чалов.

"Уфа": Беленов, Никитин, Живоглядов, Йокич, Карп, Безденежных (Алиев, 72), Тилль (Ванек, 84), Неделчару, Аликин, Игбоун, Кротов (Бизяк, 39).

ЦСКА, имея в активе 37 очков, занимает 3 место в турнирной таблице РПЛ, "Уфа" с 17 баллами осталась в зоне вылета на 15-м месте.

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