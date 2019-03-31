ЦСКА упустил победу в домашнем матче с "Уфой"
В матче 21-го тура чемпионата России ЦСКА не смог обыграть "Уфу" в домашнем матче.
Первый гол был забил на 25-й минуте игроком красно-синих Николой Влашичем. Во втором тайме преимущество ЦСКА удвоил Федор Чалов. Однако в конце матче гости сократили разрыв в счёте благодаря голу Ловро Бизяка, а в добавленное время башкирский клуб сумел спастись от поражения благодаря забитому мячу Сильвестра Игбоуна.
ЦСКА - "Уфа" - 2:2.
Голы: Влашич, 25 -1:0, Чалов, 64 - 2:0, Бизяк, 87 - 2:1, Игбоун, 90 - 2:2.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Родриго Бекао, Набабкин, Фернандес, Влашич(Нисимура, 84), Сигурдссон (Ахметов, 76), Бистрович, Обляков, Дивеев, Чалов.
"Уфа": Беленов, Никитин, Живоглядов, Йокич, Карп, Безденежных (Алиев, 72), Тилль (Ванек, 84), Неделчару, Аликин, Игбоун, Кротов (Бизяк, 39).
ЦСКА, имея в активе 37 очков, занимает 3 место в турнирной таблице РПЛ, "Уфа" с 17 баллами осталась в зоне вылета на 15-м месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|44
|2
|Локомотив Москва
|21
|38
|3
|ЦСКА Москва
|21
|37
|4
|Спартак Москва
|21
|36
|5
|Краснодар
|20
|35
|6
|Ростов
|21
|32
|7
|Арсенал Тула
|21
|30
|8
|Рубин
|21
|29
|9
|Ахмат
|21
|27
|10
|Оренбург
|20
|26
|11
|Крылья Советов
|20
|24
|12
|Динамо Москва
|21
|23
|13
|Урал
|21
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|21
|17
|16
|Енисей Красноярск
|21
|12