ЦСКА усилился 17-летним защитником "Авангарда"

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ЦСКА усилился 17-летним защитником "Авангарда"

Московский ЦСКА подписал центрального защитника "Авангарда" Алексея Сухарева, сообщает "Матч ТВ".

Условия трансфера и детали личного контракта 17-летнего футболиста пока неизвестны.

Новичок уже присоединился к молодёжной команде армейцев на сборе в Турции.

Сухарев является воспитанником "Авангарда", в его активе один матч за основу.

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