ЦСКА усилится лучшим бомбардиром чемпионата Алжира
ЦСКА практически договорился о трансфере нападающего "Параду" Закарии Найджи, сообщает журналист Мохаммед Неджари.
По его информации, армейцы купят 24-летнего футболиста этим летом за 2 миллиона евро.
В прошлом сезоне Найджи забил 20 голов в 30 матчах чемпионата Алжира и стал лучшим бомбардиром турнира.
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