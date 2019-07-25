ЦСКА усилится лучшим бомбардиром чемпионата Алжира

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ЦСКА усилится лучшим бомбардиром чемпионата Алжира

ЦСКА практически договорился о трансфере нападающего "Параду" Закарии Найджи, сообщает журналист Мохаммед Неджари.

По его информации, армейцы купят 24-летнего футболиста этим летом за 2 миллиона евро.

В прошлом сезоне Найджи забил 20 голов в 30 матчах чемпионата Алжира и стал лучшим бомбардиром турнира.

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