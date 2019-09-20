ЦСКА установил антирекорд для российских клубов в еврокубках

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ЦСКА установил антирекорд для российских клубов в еврокубках

Поражение от "Лудогорца" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы стало историческим как для ЦСКА, так и для всего российского футбола в целом.

Армейцы установили антирекорд для клубов РПЛ, пропустив пять голов в течение одного тайма.

Ранее ни одной российской команде не удавалось подобное в еврокубках.

Напомним, что финальный свисток зафиксировал победу "Лудогорца" со счётом 5:1. Примечательно, что по итогам первого тайма ЦСКА выигрывал в матче со счётом 1:0.

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