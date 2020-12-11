ЦСКА установил антирекорд Лиги Европы

Московский ЦСКА провалился в Лиге Европы, набрав всего 3 очка в 6 турах - 3 ничьи и 3 поражения.

Таким образом, армейцы установили новый антирекорд второго по значимости еврокубка.

Ранее ни одна российская команда не завершала групповой этап ЛЕ без единой победы.

Напомним, что соперниками ЦСКА по квартету были загребское "Динамо", "Фейеноорд" и "Вольфсберг".

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