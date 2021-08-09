ЦСКА установил клубный антирекорд

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ЦСКА установил клубный антирекорд

Фото твиттер ЦСКА

ЦСКА продлил серию из поражений в московских дерби, уступив "Динамо" (1:2) в 3-м туре РПЛ.

Как сообщает Opta, армейцы впервые в истории проиграли пять матчей подряд против других столичных команд.

В этом сезоне ЦСКА уже победили "Динамо" и "Локомотив", а в прошлом - "Динамо", "Спартак" и "Локомотив".

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