ЦСКА установил клубный рекорд, выиграв четвертый матч подряд на выезде в еврокубках

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ЦСКА установил клубный рекорд, выиграв четвертый матч подряд на выезде в еврокубках

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов ЦСКА в гостях обыграл "Базель" со счетом 2:1.

Эта победа стала для армейцев четвертой подряд на выезде в еврокубках, что стало новым клубным рекордом.

Ранее ЦСКА победил "Бенфику" (2:1), "Янг Бойз" (1:0) и АЕК (2:0).

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