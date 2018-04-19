ЦСКА установил рекорд чемпионата России

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ЦСКА установил рекорд чемпионата России

В перенесённом матче 23-го тура чемпионата России ЦСКА разгромил "Амкар" со счётом 3:0.

Благодаря этой победе армейцы набрали 48 очков и уже не опустятся ниже пятого места, гарантирующего путёвку в Лигу Европы.

Таким образом, ЦСКА пробился в еврокубки в 17-й раз подряд. Это рекордная серия для клубов РФПЛ.  | http://soccernews.ru

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3 ЦСКА Москва 26 48
4 Зенит Санкт-Петербург 26 48
5 Краснодар 26 47
6 Уфа 26 35
7 Арсенал Тула 26 35
8 Рубин 26 34
9 Урал 26 33
10 Ахмат 26 31
11 Динамо Москва 26 30
12 Ростов 26 30
13 Амкар 26 28
14 Анжи 26 24
15 Тосно 26 24
16 СКА Хабаровск 26 13
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