ЦСКА установил рекорд чемпионата России

В перенесённом матче 23-го тура чемпионата России ЦСКА разгромил "Амкар" со счётом 3:0.

Благодаря этой победе армейцы набрали 48 очков и уже не опустятся ниже пятого места, гарантирующего путёвку в Лигу Европы.

Таким образом, ЦСКА пробился в еврокубки в 17-й раз подряд. Это рекордная серия для клубов РФПЛ. | http://soccernews.ru