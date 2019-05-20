ЦСКА установил рекорд РПЛ

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ЦСКА установил рекорд РПЛ

Московский ЦСКА переписал историю российского футбола.

Армейцы в 18-й раз подряд добыли путёвку в еврокубковые турниры, что является рекордным показателем для клубов РПЛ.

При этом столичная команда впервые за последние 7 лет не сыграет в Лиге Чемпионов.

В следующем сезоне ЦСКА примет участие в Лиге Европы. С какой стадии подопечные Виктора Гончаренко стартуют в турнире, определится по итогам 30-го тура чемпионата России.

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