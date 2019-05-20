ЦСКА установил рекорд РПЛ
Московский ЦСКА переписал историю российского футбола.
Армейцы в 18-й раз подряд добыли путёвку в еврокубковые турниры, что является рекордным показателем для клубов РПЛ.
При этом столичная команда впервые за последние 7 лет не сыграет в Лиге Чемпионов.
В следующем сезоне ЦСКА примет участие в Лиге Европы. С какой стадии подопечные Виктора Гончаренко стартуют в турнире, определится по итогам 30-го тура чемпионата России.
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|Спартак Москва
|29
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|5
|ЦСКА Москва
|29
|48
|6
|Арсенал Тула
|29
|45
|7
|Ростов
|29
|41
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|Оренбург
|29
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|Ахмат
|29
|39
|10
|Урал
|29
|35
|11
|Рубин
|28
|35
|12
|Динамо Москва
|29
|32
|13
|Крылья Советов
|29
|28
|14
|Уфа
|29
|26
|15
|Енисей Красноярск
|29
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|Анжи
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|20