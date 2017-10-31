ЦСКА уступил "Базелю" в матче юношеской Лиги Чемпионов

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ЦСКА уступил "Базелю" в матче юношеской Лиги ЧемпионовМосковский ЦСКА уступил швейцарскому "Базелю" в матче юношеской Лиги Чемпионов.

Базель U-19 - ЦСКА U-19 - 4:2

Голы: Окафор, 32 - 1:0, Шмид, 33 - 2:0, Олейников, 73 - 2:1, Пулулу, 83 - 3:1, Сутер, 86 - 4:1, Жиронкин, 87 - 4:2.

Удаление: Тикнизян (ЦСКА), 89.

Не пропустите: превью к матчу первых команд "Базеля" и ЦСКА. | soccernews.ru

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