ЦСКА уступил "Ференцварошу", проиграв третий матч подряд в Лиге Европы

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на своем поле проиграл "Ференцварошу". Для армейцев это поражение стало третьим подряд в трех матчах Лиги Европы.

В другом матче группы "Эспаньол" на выезде выиграл у "Лудогорца".

ЦСКА Россия – "Ференцварош" Венгрия - 0:1 (0:0)

Гол: Варга, 86 - 0:1

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Карпов, Магнуссон, Фернандес, Влашич, Ахметов (Лукас Сантос, 75), Обляков, Кучаев (Бистрович, 61), Сигурдссон, Чалов.

"Лудогорец" Болгария – "Эспаньол" Испания - 0:1 (0:1)

Гол: Кампусано, 13 - 0:1

Положение команд: Эспаньол - 7, Лудогорец - 6, Ференцварош - 4, ЦСКА - 0.