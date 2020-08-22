ЦСКА уступил "Рубину", "Сочи" одолел "Ротор"
Представляем результаты матчей 4-го тура РПЛ.
"Ротор" - "Сочи" 1:2
Голы: Бурмистров, 21 - 0:1, Муллин, 52 - 1:1, Бурмистров, 59 - 1:2
"Ротор": Довбня, Байрыев, Степанов, Кожемякин, Пискунов (Манучарян, 77), Серченков (Султонов, 76), Алейник, Макаров, Песегов (Давиташвили, 33), Жигулев (Микелтадзе, 76), Муллин.
"Сочи": Джанаев, Маргасов, Заика, Маммана, Цаллагов, Бурмистров (Руденко, 71), Нобоа, Мевля, Жоаозиньо, Терехов, Заболотный (Миладинович, 87).
ЦСКА - "Рубин" 1:2
Голы: Бакаев, 37 - 0:1, Влашич, 39 - 1:1, Макаров, 90 - 1:2
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Дивеев, Магнуссон, Марадишвили, Обляков (Бистрович, 84), Сигурдссон (Кучаев, 70), Влашич (Тикнизян, 85), Щенников, Шкурин (Гайч, 70).
"Рубин": Дюпин, Старфельт, Меркулов, Уремович, Шатов (Хван Ин Бом, 79), Зуев (Самошников, 77), Кварацхелия, Евтич, Бакаев (Макаров, 62), Абильгор, Игнатьев (Деспотович, 62).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22