ЦСКА уступил "Рубину", "Сочи" одолел "Ротор"

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ЦСКА уступил "Рубину", "Сочи" одолел "Ротор"

Представляем результаты матчей 4-го тура РПЛ.

"Ротор" - "Сочи" 1:2

Голы: Бурмистров, 21 - 0:1, Муллин, 52 - 1:1, Бурмистров, 59 - 1:2

"Ротор": Довбня, Байрыев, Степанов, Кожемякин, Пискунов (Манучарян, 77), Серченков (Султонов, 76), Алейник, Макаров, Песегов (Давиташвили, 33), Жигулев (Микелтадзе, 76), Муллин.

"Сочи": Джанаев, Маргасов, Заика, Маммана, Цаллагов, Бурмистров (Руденко, 71), Нобоа, Мевля, Жоаозиньо, Терехов, Заболотный (Миладинович, 87).  


ЦСКА - "Рубин" 1:2

Голы: Бакаев, 37 - 0:1, Влашич, 39 - 1:1, Макаров, 90 - 1:2

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Дивеев, Магнуссон, Марадишвили, Обляков (Бистрович, 84), Сигурдссон (Кучаев, 70), Влашич (Тикнизян, 85), Щенников, Шкурин (Гайч, 70).

"Рубин": Дюпин, Старфельт, Меркулов, Уремович, Шатов (Хван Ин Бом, 79), Зуев (Самошников, 77), Кварацхелия, Евтич, Бакаев (Макаров, 62), Абильгор, Игнатьев (Деспотович, 62).

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cefoh

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