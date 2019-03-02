ЦСКА уступил тульскому "Арсеналу" в первом после зимнего перерыва матче

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ЦСКА уступил тульскому "Арсеналу" в первом после зимнего перерыва матче

В рамках 18-го тура РПЛ тульский "Арсенал" одержал победу над ЦСКА.  

"Армейцы" остались на третьем месте, а уже завтра их может потеснить "Спартак". Тульский клуб благодаря победе поднялся на 8-ю строчку в турнирной таблице.

"Арсенал" Тула - ЦСКА 2:0

Голы: Джорджевич, 48 - 1:0, Кангва, 88 - 2:0

"Арсенал" Тула: Левашов, Григалава, Альварес, Комбаров, Мохаммед, Бакаев (Мирзов, 74), Горбатенко, Кангва, Костадинов, Беляев, Джорджевич.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Эрнандес, 59), Магнуссон, Родриго Бекао, Фернандес, Бистрович (Бийол, 78), Ахметов, Влашич, Обляков, Сигурдссон (Нисимура, 73), Чалов.

Предупреждения: Набабкин (32), Сигурдссон (44), Костадинов (52), Бакаев (54), Ахметов (55), Джорджевич (69).

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