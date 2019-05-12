ЦСКА уступил "Зениту" в 28-м туре РПЛ

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ЦСКА уступил "Зениту" в 28-м туре РПЛ

В рамках 28-го тура РПЛ "Зенит" оказался сильнее ЦСКА.

Напомним, что питерский клуб уже оформил чемпионство, а вот "армейцы" опустились на пятое место, пропустив вперед "Спартак".

"Зенит" - ЦСКА 3:1

Голы: Обляков, 30 - 0:1, Дриусси, 38 - 1:1, Ригони, 62 - 2:1, Дриусси, 86 - 3:1

"Зенит": Лунев, Анюков, Ракицкий, Иванович, Жирков (Набиуллин, 83), Шатов (Мак, 68), Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун (Ригони, 61), Дриусси.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Васин (Сигурдссон, 76), Родриго Бекао, Фернандес, Бистрович, Влашич, Обляков, Ахметов (Щенников, 60), Бийол (Эрнандес, 43), Чалов.

Предупреждения: Бийол (4), Ахметов (7), Ракицкий (32), Влашич (32), Жирков (50), Щенников (70), Дзюба (73), Набиуллин (84).      

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3 Краснодар Краснодар 28 50
4 Спартак Москва Спартак Москва 28 46
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 27 45
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат Ахмат 28 39
8 Ростов Ростов 28 38
9 Оренбург Оренбург 28 37
10 Рубин Рубин 28 35
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