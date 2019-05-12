ЦСКА уступил "Зениту" в 28-м туре РПЛ
В рамках 28-го тура РПЛ "Зенит" оказался сильнее ЦСКА.
Напомним, что питерский клуб уже оформил чемпионство, а вот "армейцы" опустились на пятое место, пропустив вперед "Спартак".
"Зенит" - ЦСКА 3:1
Голы: Обляков, 30 - 0:1, Дриусси, 38 - 1:1, Ригони, 62 - 2:1, Дриусси, 86 - 3:1
"Зенит": Лунев, Анюков, Ракицкий, Иванович, Жирков (Набиуллин, 83), Шатов (Мак, 68), Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун (Ригони, 61), Дриусси.
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Васин (Сигурдссон, 76), Родриго Бекао, Фернандес, Бистрович, Влашич, Обляков, Ахметов (Щенников, 60), Бийол (Эрнандес, 43), Чалов.
Предупреждения: Бийол (4), Ахметов (7), Ракицкий (32), Влашич (32), Жирков (50), Щенников (70), Дзюба (73), Набиуллин (84).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|28
|52
|3
|Краснодар
|28
|50
|4
|Спартак Москва
|28
|46
|5
|ЦСКА Москва
|27
|45
|6
|Арсенал Тула
|28
|45
|7
|Ахмат
|28
|39
|8
|Ростов
|28
|38
|9
|Оренбург
|28
|37
|10
|Рубин
|28
|35
|11
|Урал
|28
|34
|12
|Динамо Москва
|28
|31
|13
|Крылья Советов
|28
|28
|14
|Уфа
|28
|26
|15
|Анжи
|28
|20
|16
|Енисей Красноярск
|28
|19