ЦСКА утратил интерес к Карраскалю
Московский ЦСКА окончательно отказался от трансфера вингера "Ривер Плейт" Хорхе Карраскаля.
Как сообщает Closs Continental, колумбиец входил в шорт-лист армейцев на усиление флангов обороны, однако после покупки Чидеры Эджуке другие кандидатуры стали неактуальными для клуба.
Ранее утверждалось, что ЦСКА готов приобрести Карраскаля за 7 миллионов евро.
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