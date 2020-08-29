ЦСКА утратил интерес к Карраскалю

Московский ЦСКА окончательно отказался от трансфера вингера "Ривер Плейт" Хорхе Карраскаля.

Как сообщает Closs Continental, колумбиец входил в шорт-лист армейцев на усиление флангов обороны, однако после покупки Чидеры Эджуке другие кандидатуры стали неактуальными для клуба.

Ранее утверждалось, что ЦСКА готов приобрести Карраскаля за 7 миллионов евро.

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