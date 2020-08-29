ЦСКА утратил интерес к Карраскалю

1 Теги цска москваривер плейтхорхе карраскальчидера эджукетрансферы

ЦСКА утратил интерес к Карраскалю

Московский ЦСКА окончательно отказался от трансфера вингера "Ривер Плейт" Хорхе Карраскаля.

Как сообщает Closs Continental, колумбиец входил в шорт-лист армейцев на усиление флангов обороны, однако после покупки Чидеры Эджуке другие кандидатуры стали неактуальными для клуба.

Ранее утверждалось, что ЦСКА готов приобрести Карраскаля за 7 миллионов евро.

Не пропустите: ЦСКА получил три предложения по Бийолу и Бистровичу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

bisionihoastub

CEKC Знакомства и не только, помогут скрасить одиночество и развлечь. Там легко найти девушку в своём доме или дворе и все анонимно и бесплатно. Просто попробуй---- https://nnna.ru/xbaza

Ответить

главное

"Атлетико" нацелился на Луиса Суареса

"Атлетико" нацелился на Луиса Суареса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 23 48
2 Ривер Плейт Ривер Плейт 23 47
3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 23 39
4 Расинг Клуб Расинг Клуб 23 39
5 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 23 39
6 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 23 36
7 Ланус Ланус 23 36
8 Сан Лоренцо Сан Лоренцо 23 36
9 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 23 36
10 Ньюэллз Олд Бойз Ньюэллз Олд Бойз 23 35
11 Арсенал Арсенал 23 34
12 Тальерес де Кордоба Тальерес де Кордоба 23 34
13 Эстудиантес Эстудиантес 23 30
14 Индепендьенте Индепендьенте 23 29
15 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 23 29
16 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 23 27
17 Банфилд Банфилд 23 26
18 К Кордоба Сантьяго К Кордоба Сантьяго 23 26
19 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 23 23
20 Патронато Парана Патронато Парана 23 23
21 Уракан Уракан 23 22
22 Альдосиви Альдосиви 23 22
23 Колон Колон 23 18
24 Годой Крус Годой Крус 23 18
Полная таблица

топ-5 тегов