ЦСКА утвердил Алексея Березуцкого на посту главного тренера

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ЦСКА утвердил Алексея Березуцкого на посту главного тренера

Фото сайт ЦСКА / Автор неизвестен

Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил об утверждении Алексея Березуцкого.

39-летний специалист стал полноценным главным тренером армейцев, избавившись от приставки "исполняющий обязанности".

Напомним, что 15 июня Березуцкй возглавил команду вместо уволенного Ивицы Олича.

ЦСКА 25 июля стартует в новом сезоне РПЛ матчем против "Уфы".

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