ЦСКА увеличил предложение по хавбеку "Нефтехимика" Макарову
Полузащитник "Нефтехимика" Денис Макаров во время зимнего трансферного окна перейдёт в ЦСКА.
Российские СМИ сообщают, что армейцам пришлось немного увеличить первоначальное предложение о покупке хавбека с 20 до 21,1 миллиона рублей (с 280 до 300 тысяч евро).
При этом отмечается, что у ЦСКА не было конкурентов в борьбе за 21-летнего футболиста.
Макаров забил 11 голов в 18 матчах текущего розыгрыша ФНЛ. Он является лучшим бомбардиром "Нефтехимика".
Не пропустите: Тренер "Нефтехимика" посетовал, что интерес ЦСКА отвлекает Макарова от футбола. | http://soccernews.ru
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