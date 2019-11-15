ЦСКА увеличил предложение по хавбеку "Нефтехимика" Макарову

Полузащитник "Нефтехимика" Денис Макаров во время зимнего трансферного окна перейдёт в ЦСКА.

Российские СМИ сообщают, что армейцам пришлось немного увеличить первоначальное предложение о покупке хавбека с 20 до 21,1 миллиона рублей (с 280 до 300 тысяч евро).

При этом отмечается, что у ЦСКА не было конкурентов в борьбе за 21-летнего футболиста.

Макаров забил 11 голов в 18 матчах текущего розыгрыша ФНЛ. Он является лучшим бомбардиром "Нефтехимика".

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