ЦСКА увеличит предложение по Аране до 14 миллионов евро

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ЦСКА увеличит предложение по Аране до 14 миллионов евро

ЦСКА не оставляет попыток приобрести защитника "Коринтианса" Гильерме Арану, сообщает Esporte Interativo.

По сведениям издания, московский клуб намерен увеличить предложение по трансферу игрока до 14 миллионов евро. Ранее бразильцы отказались продавать игрока армейцам за 10 миллионов евро.

В этом сезоне 20-летний Арана провел за "Коринтианс" 10 матчей и отдал 2 результативные передачи.

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