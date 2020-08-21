ЦСКА увеличит предложение по хавбеку "Спортинга"

Московский ЦСКА не оставляет попыток купить полузащитника "Спортинга" Жоау Палинью.

Ранее армейцы проинформировали португальский клуб о готовности купить хавбека за 10 миллионов евро, но получили отказ.

Как сообщает A Bola, ЦСКА собирается увеличить первоначальное предложение, однако не уточняется, на сколько.

25-летний Палинья с лета 2018 года выступал за "Брагу" на правах аренды, сыграл 76 матчей, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.

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