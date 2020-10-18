ЦСКА уверенно обыграл "Динамо" в матче РПЛ
В матче 11-го тура чемпионата России ЦСКА на своем поле обыграл "Динамо" со счетом 3:1. Победу "армейцам" принесли голы Константина Кучаева, Чидеры Эджуке и Игоря Дивеева. За "Динамо" забил Никола Моро.
Благодаря победе ЦСКА вернулся на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Динамо" осталось на седьмой позиции.
ЦСКА Москва – "Динамо" Москва - 3:1 (0:0)
Голы: Кучаев, 51 - 1:0, Эджуке, 54 - 2:0, Моро, 57 - 2:1, Дивеев, 67 - 3:1
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Карпов (Дзагоев, 20), Марадишвили, Обляков, Зайнутдинов, Влашич (Бистрович, 78), Кучаев, Эджуке (Тикнизян, 62), Чалов (Гайч, 62).
"Динамо": Шунин, Евгеньев, Слепов, Ордец, Скопинцев, Шиманьски, Фомин (Каборе, 66), Лесовой (Нойштедтер, 78), Моро, Грулев, Н`Жи (Комличенко, 66).
Удаление: Евгеньев (75).
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