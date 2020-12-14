ЦСКА уволит Гончаренко

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко будет уволен, сообщает Sport24.

По сведениям издания, руководство "армейцев" приняло принципиальное решение об отставке белорусского специалиста. Гончаренко выведет ЦСКА на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (16 декабря), а после окончания поединка будет отправлено о его отставке.

43-летний Гончаренко тренирует ЦСКА с 2016 года. Под его руководством московский клуб становился обладателем Суперкубка России в 2018 года, а также дважды завоевывал серебряные медали Российской Премьер-Лиги.

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