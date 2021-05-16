ЦСКА в 30 раз увеличит зарплату Мухина

Фото: инстаграм Максима Мухина/Автор неизвестен

Зарплата полузащитника сборной России Максима Мухина увеличится в 30 раз в случае перехода из "Локомотива" в ЦСКА, сообщает "Рейтинг букмекеров".

По сведениям источника, в настоящее время футболист получает 150 тысяч рублей в месяц, а в ЦСКА его зарплата составит 4,5 миллиона в месяц. Кроме того, ЦСКА предлагает хавбеку подписной бонус, а его агенту комиссионные.

19-летний Мухин является воспитанником академии футбола имени Юрия Коноплева. За "Локомотив" он выступает с 2019 года. В нынешнем сезоне футболист провел 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями. За сборную России сыграл 1 матч.

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