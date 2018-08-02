ЦСКА в ближайшее время подпишет еще одного нападающего

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ЦСКА в ближайшее время подпишет еще одного нападающего
Ганский нападающий "Цюриха" Рафаэль Двамена близок к переходу в ЦСКА, сообщает Onda Cero.

По сведениям издания, в данный момент футболист проходит медицинское обследование для московского клуба в Берлине. Сумма трансфера может составить 6 миллионов евро. В борьбе за форварда ЦСКА опредил "Леванте"

В прошлом сезоне 22-летний Двамена провел 32 матча в чемпионате Швейцарии и забил 9 голов.

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