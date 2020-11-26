ЦСКА в большинстве не смог победить "Фейеноорд"

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА сыграл вничью с роттердамским "Фейеноордом" со счетом 0:0. Стоит отметить, что "армейцы" почти тайм играли в большинстве, но так и не сумели реализовать численное преимущество.

ЦСКА Россия – "Фейеноорд" Нидерланды - 0:0

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Ахметов, 63), Магнуссон, Дивеев, Зайнутдинов, Марадишвили, Влашич, Сигурдссон (Шкурин, 63), Обляков (Бистрович, 71), Эджуке (Гайч, 81), Чалов (Тикнизян, 80).

"Фейеноорд": Марсман, Гертрюйда, Сенеси, Ниукоп, Спайич, Димерс, Торнстра (Верманн, 71), Линссен, Кекчю, Бергейс (Боттегин, 82), Йоргенсен.

Удаление: Йоргенсен (48).

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