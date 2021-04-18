ЦСКА в гостях проиграл "Сочи"

Фото: Твиттер @pfc_cska

В рамках 26 тура Чемпионата России состоялся матч между "Сочи" и ЦСКА. Обе команды продолжают борьбу за еврокубки, что предопределило серьезный накал матча. Несмотря на то, что острых моментов было не так много, встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Именно они открыли счет в концовке первой половины тайма, а на 54 минуте и вовсе удвоили преимущество. Главный тренер "армейцев" Ивица Олич сделал ряд замен, но они не принесли свои плоды. Москвичам лишь удалось сократить отставание, но даже сыграть вничью сегодня оказалась им не под силу. Таким образом хорватский специалист потерпел свое первое поражение в качестве наставника ЦСКА.

"Сочи" после матча смогли закрепиться на 7 строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 43 очка. У "красно-синих" на 3 балла больше и 5 место.

"Сочи" - ЦСКА 2:1 (1:0)

Голы: Нобоа, 40 (пенальти) - 1:0, Юсупов, 54 - 2:0, Дивеев, 78 - 2:1

"Сочи": Заболотный, Терехов, Заика, Миладинович, Цаллагов, Юсупов, Нобоа, Мевля, Бурмистров (Руденко, 85), Прохин, Заболотный (Дуганджич, 85).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Дивеев, Карпов (Дзагоев, 46), Тикнизян (Сигурдссон, 58), Обляков (Ахметов, 58), Марадишвили, Эджуке (Чалов, 66), Влашич, Васин, Рондон (Шкурин, 74).