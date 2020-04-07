ЦСКА в конце марта решил, что сократит зарплаты игроком и тренерам

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ЦСКА в конце марта решил, что сократит зарплаты игроком и тренерам

ЦСКА несколько недель назад принял решение сократить зарплаты игрокам и тренерам. Об этом сообщает Sport24.

К такому решению клуб пришел из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Так, в марте футболисты и тренеры получат на 40% меньше, а в апреле и мае - на 50%.

Возражений со стороны команды и тренерского штаба - не было.

Отметим, что сокращение зарплат не коснется остальных сотрудников ЦСКА. Они получат за эти месяцы полные оклады.

После 22 туров РПЛ ЦСКА занимает 5 место в турнирной таблице, набрав 36 очков.

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