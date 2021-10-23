ЦСКА в концовке вырвал победу у "Крыльев Советов"

Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА на своем поле обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 3:1.

Победу "армейцам" принесли голы Чидеры Эджуке, Федора Чалова и Антона Заболотного. В составе гостей отличился Иван Сергеев.

ЦСКА, набрав 23 очка, вышел на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Крылья Советов" с 16 очками остались на восьмой позиции.

ЦСКА Москва – "Крылья Советов" Самара - 3:1 (0:1)

Голы: Сергеев, 11 - 0:1, Эджуке, 57 - 1:1, Чалов, 85 - 2:1, Заболотный, 89 - 3:1

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Бийол, Щенников (Дзагоев, 77), Ахметов (Кучаев, 77), Зайнутдинов, Обляков, Мухин (Чалов, 68), Заболотный, Эджуке.

"Крылья Советов": Ломаев, Бейл, Чернов, Бегич, Ежов, Иванисеня (Витюгов, 85), Горшков (Кабутов, 82), Зиньковский (Пиняев, 82), Пруцев, Сергеев (Цыпченко, 86), Сарвели (Глушенков, 82).

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