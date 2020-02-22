ЦСКА в контрольном матче крупно обыграл "Уфу"

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ЦСКА в контрольном матче крупно обыграл "Уфу"

ЦСКА в контрольном матче крупно обыграл "Уфу".

В составе красно-синих три гола забил полузащитник Арнор Сигурдссон.

ЦСКА - "Уфа" - 3:0 (0:0)

Голы: Сигурдссон, 47 - 1:0, Сигурдссон, 83 - 2:0, Сигурдссон, 85 - 3:0

"Уфа": Шафинский, Терентьев, Пуцко, Аликин, Никитин (Тилль, 79), Табидзе (Алиев, 29. Йокич, 60), Гиоргобиани (Агаларов, 65), Урунов (Карп, 76), Голубев (Фомин, 81), Вомбергар (Козлов, 65), Сысуев (Емельянов, 46).

ЦСКА: Акинфеев (Помазун, 46), Мариу Фернандес, Магнуссон, Карпов, Васин (Дивеев, 76), Обляков (Щенников, 68), Ахметов, Влашич (Кучаев, 76), Сигурдссон, Дзагоев (Бистрович, 60), Чалов (Шкурин, 76).

После 19 туров РПЛ ЦСКА занимает 4 место в турнирной таблице. У "Уфы" 7 строчка.

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