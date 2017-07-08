ЦСКА в контрольном матче разгромил словенский клуб

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ЦСКА в контрольном матче разгромил словенский клубСегодня в товарищеском матче московский ЦСКА со счетом 4:1 разгромил словенскую "Нафту".

ЦСКА - "Нафта" - 4:1

Голы: Жамалетдинов, 3 - 1:0, Оланаре, 12 - 2:0, Моняц, 19 - 3:0 (автогол), Алибеков, 23 - 4:0, Малешевич, 87 - 4:1. 

ЦСКА: Овчинников, Алибеков (Головин, 78), Чернов, Набабкин, Макаров (Чалов, 58), Хосонов, Кучаев, Гордюшенко, Миланов, Жамалетдинов, Оланаре.

Напомним, ранее "Ростов" разгромно уступил австрийскому "БВ Линц". | soccernews.ru

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