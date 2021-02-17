ЦСКА в контрольном матче ушел от поражения от аутсайдера Ла Лиги 2
В испанском Кампоаморе продолжается зимний сбор ЦСКА. Сегодня москвичи провели контрольную игру против клуба "Картахена", который находится в зоне вылета второго испанского дивизиона.
Матч закончился со счетом 1:1. От поражения "армейцев" спас Илья Шкурин.
Сегодня, 17 февраля ЦСКА проведет еще один товарищеский матч против «Мурсии». Начало встречи — в 18.00 (мск).
"Картахена" — ЦСКА — 1:1 (1:0)
Голы: Хиль, 2 (1:0). Шкурин, 73 (1:1).
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Мариу Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Дзагоев (Марадишвили, 67), Ахметов, Влашич, Зайнутдинов, Сигурдссон, Шкурин (Яковлев, 74).
Напомним, сегодня, 17 февраля ЦСКА проведет еще один матч против "Мурсии". Начало встречи — в 18.00 (мск).
Читать также: Рондон выбрал игровой номер в ЦСКА | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Гвардиола опасается предстоящих матчей сборных
-
Бывший селекционер "Локомотива": Гильерме мог уйти в "Спартак" за 500 тысяч евро"
-
Бывший руководитель "Локомотива" рассказал о несостоявшемся переходе Кокорина
-
"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за нападающего сборной Португалии
-
Леонид Слуцкий высказался о гипотетической возможности возглавить "Спартак"
Лента новостей
-
Хави высказался касательно слухов о его вероятном возвращении в "Барселону"
-
Миятович высказался о будущем Мбаппе
-
ЦСКА в контрольном матче ушел от поражения от аутсайдера Ла Лиги 2
-
Хабиб признался в любви к футболу: "Бойцом, по-моему, я стал случайно"
-
Тедди Шерингем: "У Моуринью все так: поражение – это вина команды, победа – заслуга Жозе"
-
Мусаев назвал события в матче с "Челси", которые привели к дисквалификации специалиста
-
Матч Кубка России "Динамо" - "Спартак" не будут переносить
-
Гвардиола опасается предстоящих матчей сборных
-
Слуцкий назвал 5 наиболее техничных футболистов, которых он тренировал
-
Кокорин вернулся к тренировкам "Фиорентины"
-
Бывший селекционер "Локомотива": Гильерме мог уйти в "Спартак" за 500 тысяч евро"
-
"Манчестер Юнайтед" готов отдать за защитника "Севильи" 70 миллионов евро
-
Жоан Лапорта: "Сделаю все, чтобы Месси остался. Он здесь не ради денег"
-
Карпин отреагировал на интерес "Ювентуса" к Шомуродову
-
"Барселона" отреагировала на слова Хабиба, который болел за ПСЖ в матче Лиги Чемпионов
-
"Шахтер" назвал заявку на матч с "Маккаби" в Лиге Европы
-
Бывший руководитель "Локомотива" рассказал о несостоявшемся переходе Кокорина
-
Слуцкий оригинально ответил на критику со стороны Мамаева
-
"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за нападающего сборной Португалии
-
Слуцкий высказался о ситуации с Широковым, который избил арбитра
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18