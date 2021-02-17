ЦСКА в контрольном матче ушел от поражения от аутсайдера Ла Лиги 2

В испанском Кампоаморе продолжается зимний сбор ЦСКА. Сегодня москвичи провели контрольную игру против клуба "Картахена", который находится в зоне вылета второго испанского дивизиона.

Матч закончился со счетом 1:1. От поражения "армейцев" спас Илья Шкурин.

Сегодня, 17 февраля ЦСКА проведет еще один товарищеский матч против «Мурсии». Начало встречи — в 18.00 (мск).

"Картахена" — ЦСКА — 1:1 (1:0)

Голы: Хиль, 2 (1:0). Шкурин, 73 (1:1).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Мариу Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Дзагоев (Марадишвили, 67), Ахметов, Влашич, Зайнутдинов, Сигурдссон, Шкурин (Яковлев, 74).