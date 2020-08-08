ЦСКА в матче-открытии нового сезона РПЛ победил "Химки"

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ЦСКА в матче-открытии нового сезона РПЛ победил "Химки"

В рамках 1-го тура РПЛ московский ЦСКА на выезде взял верх над "Химками".

Армейцы выиграли в матче-открытии чемпионата со счётом 2:0 благодаря голам Константина Кучаева и Алана Дзагоева.

Также отметим, что в составе столичной команды дебютировал её звёздный новичок - аргентинец Адольфо Гайч.

"Химки" – ЦСКА - 0:2

Голы: Кучаев, 18 - 0:1, Дзагоев, 45 - 0:2.

"Химки": Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Кухарчук (Конате, 67), Мартусевич, Корян (Алиев, 46), Трошечкин, Боженов, Полярус, Дядюн.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Карпов, Щенников, Обляков (Гайч, 84), Марадишвили (Бистрович, 84), Дзагоев (Сигурдссон, 55), Кучаев (Бийол, 84), Чалов (Тикнизян, 65).

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