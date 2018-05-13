ЦСКА в последнем матче сезона встретится с "Анжи"

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ЦСКА в последнем матче сезона встретится с "Анжи"

ЦСКА - "Анжи"

Стадион: "ВЭБ-Арена"

Начало матча: 14:00

Арбитр: Сергей Лапочкин

Завершается чемпионат России по футболу, в последнем туре московский ЦСКА встретится с аутсайдером "Анжи". Армейцы ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов, их еще может опередить "Краснодар", в то же время ЦСКА также может претендовать и на второе место в чемпионате, которое даст право попасть в групповой этап ЛЧ, минуя квалификацию. Для этого нужно сыграть лучше, чем "Спартак". У красно-белых в соперниках "Динамо", их ждет принципиальное противостояние, победа отнюдь не гарантирована, поэтому болельщики ЦСКА надеются на второе место.

В последних матчах армейцы набрали неплохой ход, они выиграли три игры и с общим счетом 11:1, а также сыграли вничью с "Зенитом". Начал забивать Федор Чалов, что не осталось незамеченным тренерским штабом сборной России. Чалов забил шесть голов за последний месяц и попал в список игроков, которые могут попасть на ЧМ-2018. Свои первые голы за ЦСКА забил и Муса. Он в концовке сезона отличился пять раз. Атака армейцев в прекрасной форме, "Анжи" будет очень сложно сдержать нападающих соперника.

Махачкалинцы ведут борьбу за выживание с "Тосно". У них одинаковое количество очков, в последнем туре "орлам" необходимо сыграть лучше новоиспеченного обладателя Кубка России. Устроит и поражение, но только если игроки "Тосно" проиграют "Уфе".  В любом случае "Анжи" еще не гарантирует прописку в РФПЛ на будущий сезон, если команда избежит прямого вылета, ей предстоит сразиться в стыках с красноярским "Енисеем". Стоит отметить, что помимо перелета в далекий Красноярск соперника "Енисея" ждет игра в манеже.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 24 матча: 12 побед ЦСКА, 5 – у "Анжи",  7 ничьих.

Матч первого круга завершился победой ЦСКА со счетом 3:1 (Васин, Головин, Натхо – Маркелов).

"Анжи" не может забить в Москве в ворота ЦСКА с 25 августа 2002 года.

Ориентировочные составы:

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Игнашевич, Березуцкий, Фернандес, Головин, Дзагоев, Витиньо, Набабкин, Чалов, Муса.

"Анжи": Будаков, Мусалов, Самарджич, Армаш, Полуяхтов, Бакаев, Антон, Данченко, Лескано, Хубулов, Прудников

Прогноз на матч ЦСКА – "Анжи"

ЦСКА часто терял очки в текущем сезоне, но в решающих играх армейцы осечек практически не допускали. К тому же соперник сегодня не самого высокого уровня, "Анжи" проиграл пять последних игр, забив только два гола, да и в Москве против ЦСКА играет очень неудачно. Армейцы должны забивать несколько мячей и уверенно побеждать.

На ЦСКА коэффициент 1.20, на "Анжи" – 12.50, на ничью – 6.60.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
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