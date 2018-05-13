ЦСКА в последнем матче сезона встретится с "Анжи"
ЦСКА - "Анжи"
Стадион: "ВЭБ-Арена"
Начало матча: 14:00
Арбитр: Сергей Лапочкин
Завершается чемпионат России по футболу, в последнем туре московский ЦСКА встретится с аутсайдером "Анжи". Армейцы ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов, их еще может опередить "Краснодар", в то же время ЦСКА также может претендовать и на второе место в чемпионате, которое даст право попасть в групповой этап ЛЧ, минуя квалификацию. Для этого нужно сыграть лучше, чем "Спартак". У красно-белых в соперниках "Динамо", их ждет принципиальное противостояние, победа отнюдь не гарантирована, поэтому болельщики ЦСКА надеются на второе место.
В последних матчах армейцы набрали неплохой ход, они выиграли три игры и с общим счетом 11:1, а также сыграли вничью с "Зенитом". Начал забивать Федор Чалов, что не осталось незамеченным тренерским штабом сборной России. Чалов забил шесть голов за последний месяц и попал в список игроков, которые могут попасть на ЧМ-2018. Свои первые голы за ЦСКА забил и Муса. Он в концовке сезона отличился пять раз. Атака армейцев в прекрасной форме, "Анжи" будет очень сложно сдержать нападающих соперника.
Махачкалинцы ведут борьбу за выживание с "Тосно". У них одинаковое количество очков, в последнем туре "орлам" необходимо сыграть лучше новоиспеченного обладателя Кубка России. Устроит и поражение, но только если игроки "Тосно" проиграют "Уфе". В любом случае "Анжи" еще не гарантирует прописку в РФПЛ на будущий сезон, если команда избежит прямого вылета, ей предстоит сразиться в стыках с красноярским "Енисеем". Стоит отметить, что помимо перелета в далекий Красноярск соперника "Енисея" ждет игра в манеже.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 24 матча: 12 побед ЦСКА, 5 – у "Анжи", 7 ничьих.
Матч первого круга завершился победой ЦСКА со счетом 3:1 (Васин, Головин, Натхо – Маркелов).
"Анжи" не может забить в Москве в ворота ЦСКА с 25 августа 2002 года.
Ориентировочные составы:
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Игнашевич, Березуцкий, Фернандес, Головин, Дзагоев, Витиньо, Набабкин, Чалов, Муса.
"Анжи": Будаков, Мусалов, Самарджич, Армаш, Полуяхтов, Бакаев, Антон, Данченко, Лескано, Хубулов, Прудников
Прогноз на матч ЦСКА – "Анжи"
ЦСКА часто терял очки в текущем сезоне, но в решающих играх армейцы осечек практически не допускали. К тому же соперник сегодня не самого высокого уровня, "Анжи" проиграл пять последних игр, забив только два гола, да и в Москве против ЦСКА играет очень неудачно. Армейцы должны забивать несколько мячей и уверенно побеждать.
На ЦСКА коэффициент 1.20, на "Анжи" – 12.50, на ничью – 6.60.
Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13