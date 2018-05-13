ЦСКА в рекордный шестой раз подряд сыграет в групповом этапе ЛЧ

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ЦСКА в рекордный шестой раз подряд сыграет в групповом этапе ЛЧ

ЦСКА занял второе место в чемпионате России и завоевал прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Армейский клуб в шестой раз подряд попал в основную стадию главного европейского турнира и установил тем самым рекорд для российских клубов

Ранее по пять сезонов подряд в групповом этапе Лиги Чемпионов играли "Спартак" и "Зенит".

Не пропустите: ЦСКА обыграл "Анжи" и закончил сезон на втором месте. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
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