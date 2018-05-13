ЦСКА в рекордный шестой раз подряд сыграет в групповом этапе ЛЧ

ЦСКА занял второе место в чемпионате России и завоевал прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Армейский клуб в шестой раз подряд попал в основную стадию главного европейского турнира и установил тем самым рекорд для российских клубов

Ранее по пять сезонов подряд в групповом этапе Лиги Чемпионов играли "Спартак" и "Зенит".

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