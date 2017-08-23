ЦСКА в случае выхода в Лигу Чемпионов попадет четвертую корзину при жеребьевке

Если ЦСКА пробьется в групповой этап Лиги Чемпионов, то армейский клуб попадет в четвертую корзину при жеребьевке, сообщают российские СМИ.

Напомним, что путевки в основной раунд турнира завоевали "Севилья", "Наполи", "Селтик" и "Олимпиакос". Эти клубы имеют рейтинг выше, чем ЦСКА, поэтому армейцы автоматом передвинулись в четвертую корзину.

Впрочем, армейцам еще нужно пробиться в групповой раунд.

В ответном матче 4-го раунда квалификации ЦСКА сыграет с "Янг Бойз". Матч состоится в среду, 23 августа и начнется в 21:45 мск. В первом матче армейцы победили на выезде со счетом 1:0.

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