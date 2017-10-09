ЦСКА в товарищеском матче минимально победил "Уфу"

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ЦСКА в товарищеском матче минимально победил "Уфу"

Сегодня состоялся товарищеский матч между ЦСКА и "Уфой". Армейцы одержали в этом поединке минимальную победу благодаря голу Витиньо в середине первого тайма.

ЦСКА – "Уфа" - 1:0

Гол: Витиньо, 26 (пенальти) - 1:0.

ЦСКА: Помазун, Набабкин, Игнашевич, А. Березуцкий, Щенников, Хосонов, Гордюшенко, Миланов, Кучаев, Витиньо, Оланаре.

"Уфа": Шелия, Аликин, Никитин, Сухов, Тумасян, Карп, Зубарев, Сафрониди, Кротов, Игбоун, Фатаи.

Не пропустите: Семак считает, что ЦСКА может составить конкуренцию "Зениту" в чемпионской гонке. | http://soccernews.ru

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