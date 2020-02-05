ЦСКА в товарищеском матче обыграл "Нордсьелланд"

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ЦСКА в товарищеском матче обыграл "Нордсьелланд"

В товарищеской игре в рамках подготовки ко второй половине сезона РПЛ ЦСКА одержал победу над "Нордсьелландом".

ЦСКА - "Нордсьелланд" 2:0

Гол: Влашич, 14 - 1:0, Ахметов, 54 - 2:0

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Фернандес, Бистрович, Обляков, Ахметов, Влашич, Чигурдссон, Чалов.  

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