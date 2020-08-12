ЦСКА в товарищеском матче обыграл "Спартак", уступая со счетом 1:5

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ЦСКА в товарищеском матче обыграл "Спартак", уступая со счетом 1:5

В товарищеском матче между молодежными составами ЦСКА и "Спартак" победу одержали "армейцы" со счетом 6:5. 

Стоит отметить, что по ходу встречи ЦСКА проигрывал 0:3 и 1:5.

ЦСКА Москва - "Спартак" Москва - 6:5 (3:5)
Голы: Сунгатуллин, 9 - 0:1, Вит. Шитов, 23 - 0:2, Моргунов, 27 - 0:3, Яковлев, 29 - 1:3, Вл. Шитов, 35 - 1:4, Мельников, 36 - 1:5, Аванесян, 37 - 2:5, Ушаков, 42 - 3:5, Ушаков, 55 - 4:5, Пряхин, 60 - 5:5, Ушаков, 64 - 6:5

ЦСКА: Шайхутдинов (Цветков, 46), Кочетков (Каптилович, 46), Лукин (Пилипенко, 46), Першин (Савинов, 46), Пряхин, Аванесян, Дауров, Крачковский, Багринцев (Лобанов, 77), Яковлев, Ушаков.

"Спартак": Марков (Волков, 46), Генчу, Толстопятов (Безсчастнюк, 46), Моргунов (Татарников, 46), Шайхтдинов (Саумов, 46), Сунгатуллин (Туманян, 46), Ловченков (Репях, 32, Пилипенко, 64), Шильцов (Кутателадзе, 46), Мельников (Лошков, 46), Вит. Шитов (Муталиев, 46), Вл. Шитов (Голятов, 46).

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