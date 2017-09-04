ЦСКА в товарищеском матче победил "Тосно"

Сегодня на московском стадионе "Октябрь" состоялся товарищеский матч между ЦСКА и "Тосно".

ЦСКА – "Тосно" - 4:2

Голы: Гордюшенко, 23 - 1:0, Хосонов, 26 - 2:0, Витиньо, 35 - 3:0, Набабкин, 43 - 4:0, Марков, 55 - 4:1, Трошечкин, 80 - 4:2.

ЦСКА: Помазун (Кырнац, 72), Хосонов, Васин, Игнашевич, А. Березуцкий (В. Березуцкий, 41), Набабкин, Вернблум, Гордюшенко (Олейников, 41), Кучаев, Жамалетдинов, Витиньо.

"Тосно": Юрченко (Опарин, 41), Сухарев, Палиенко, Марков, Мирзов, Буйволов, Дугалич (Абазов, 41), Карвальо (Трошечкин, 41), Кутин, Полетанович, Казаев.

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