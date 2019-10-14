ЦСКА в товарищеском матче разгромил "Коломну"

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ЦСКА в товарищеском матче разгромил "Коломну"

Московский ЦСКА провёл товарищеский матч с "Коломной", представляющей ПФЛ.

Армейцы без проблем разгромили соперника со счётом 2:1 - дубль в активе Лукаса Сантоса, ещё по голу забили Константин МарадишвилиНаир Тикнизян и Илья Востриков.

ЦСКА – "Коломна" - 5:1

Голы: Сантос, 13 - 1:0, Бурлуцкий, 22 - 1:1, Сантос, 27 - 2:1, Марадишвили, 35 - 3:1, Тикнизян, 36 - 4:1, Востриков, 87 - 5:1.

ЦСКА: Помазун (Тороп, 82), Елеев (Янов, 46), Гогуа, Шарлия, Карпов, Щенников, Тикнизян, Марадишвили (Елеев, 88), Сантос, Крачковский (Аванесян, 66), Нисимура (Востриков, 46).

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