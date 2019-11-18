ЦСКА в товарищеском матче разгромил ростовский СКА

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ЦСКА в товарищеском матче разгромил ростовский СКА

В Москве состоялся товарищеский матч между столичным ЦСКА и ростовским СКА.

Армейское дерби завершилось разгромной победой представителя РПЛ со счётом 5:1.

ЦСКА – СКА - 5:1

Голы: Тикнизян, 3 - 1:0, Нисимура, 7 - 2:0, Нисимура, 22 - 3:0, Сантос, 40 - 4:0, Гогуа, 49 - 5:0, Иванков, 88 - 5:1.

ЦСКА: Помазун (Тороп, 62), Щенников, Гогуа, Шарлия, Набабкин, Карпов (Елеев, 65), Тикнизян, Марадишвили, Дзагоев (Яковлев, 46), Сантос, Нисимура (Мукудаев, 85).

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