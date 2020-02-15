ЦСКА в товарищеском матче уничтожил "Делемон", у Кучаева хет-трик

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ЦСКА в товарищеском матче уничтожил "Делемон", у Кучаева хет-трик

В испанском Кампоаморе состоялся товарищеский матч, в котором московский ЦСКА разгромил швейцарский "Делемон" со счётом 5:0.

Героем встречи стал полузащитник армейцев Константин Кучаев, оформивший хет-трик. Также по голу забили Алан Дзагоев и Илья Шкурин.

ЦСКА (Россия) - "Делемон" (Швейцария) - 5:0

Голы: Дзагоев (пенальти), 30 - 1:0, Шкурин, 45 - 2:0, Кучаев, 47 - 3:0, Кучаев, 58 - 4:0, Кучаев, 65 - 5:0.

ЦСКА: Помазун, Елеев, Котин, Набабкин, Кучаев, Бийол, Щенников, Марадишвили, Колесниченко.

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