ЦСКА в твиттере необычно поздравил Гончаренко с днем рождения

Пресс-служба ЦСКА необычным образом поздравила главного тренера команды Виктора Гончаренко с 43-летним.

В своем твиттере клуб опубликовал забавный ролик с отсылкой к знаменитому фильму Стэнли Кубрика "Сияние". В одной из сцен лицо главного героя картины, ломающего дверь в ванную топором, заменено на лицо Гончаренко. Вместо девушки, которая в ужасе прячется от главного героя подставили главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско.

Гончаренко возглавил московский клуб с 2016 году. Чемпионат России возобновится 19 июня.

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