ЦСКА в твиттере подшутил над "Сочи"

ЦСКА в твиттере ответил на шуточный пост "Сочи" перед матчем 5-го тура чемпионата России.

Новичок РПЛ пошутил над собственной безголевой серией, предположив, что может произойти, когда им удастся-таки забить гол: "Пойдет снег", "Акинфеев завершит карьеру", "вернется Игнашевич" или "Гол отменят (ВАР)".

"Чтобы обошлось без таких катаклизмов, лучше сегодня не забивайте", - говорится в сообщении ЦСКА.

Первый гол в РПЛ. Мы не знаем, когда это случится, но все очень ждём. Что произойдет, если мы увидим его сегодня? Ваши версии?#ЦСКАСочи pic.twitter.com/DLBBAh3JRQ — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) 11 августа 2019 г.

Матч ЦСКА - "Сочи" состоится сегодня 11 августа. Начало - в 19:00 (мск).

Напомним, в четырех матчах РПЛ "Сочи" пока не смог забить ни одному противнику.

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