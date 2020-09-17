ЦСКА в твиттере поздравил Мамаева с 32-летием

Московский ЦСКА в твиттере поздравил хавбека "Ростова" Павла Мамаева с днем рождения. Сегодня, 17 сентября, футболисту исполнилось 32 года.

Мамаев играл за "армейцев" с 2007 по 2013 год.

Еще сегодня день рождения у чемпиона России, обладателя 3 Кубков и 2 Суперкубков России в составе #ЦСКА Павла Мамаева. Поздравляем! pic.twitter.com/XKHXm6hmMF — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 17, 2020

"Сегодня день рождения у чемпиона России, обладателя 3 Кубков и 2 Суперкубков России в составе ЦСКА Павла Мамаева. Поздравляем!", - говорится в сообщении.

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