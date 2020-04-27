ЦСКА в твиттере поздравил Щенникова с днем рождения

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ЦСКА в твиттере поздравил Щенникова с днем рождения

ЦСКА в своем твиттере поздравил с днем рождения защитника Георгия Щенникова.

В своем аккаунте красно-синие опубликовали видеоролик всех голов 29-летнего футболиста.

Щенников выступает за первую команду ЦСКА с 2008 года. За это время он забил 4 гола в РПЛ и 3 - в Кубке России.

Розыгрыш РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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