ЦСКА в твиттере поздравил Щенникова с днем рождения

ЦСКА в своем твиттере поздравил с днем рождения защитника Георгия Щенникова.

В своем аккаунте красно-синие опубликовали видеоролик всех голов 29-летнего футболиста.

В честь дня рождения @GShchennikov42 собрали для вас его голы ⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽ pic.twitter.com/PszAbFzsht — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 27, 2020

Щенников выступает за первую команду ЦСКА с 2008 года. За это время он забил 4 гола в РПЛ и 3 - в Кубке России.

Розыгрыш РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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