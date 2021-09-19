ЦСКА в ярком стиле анонсировал матч со "Спартаком", использовав заставку из фильма "Дюна" (фото)
Пресс-служба московского ЦСКА анонсировала матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги со "Спартаком", использовав заставку из фильма "Дюна".
"Главная премьера сентября. Уже завтра!" - говорится в инстаграме "армейцев".
На плакат к матчу попали Игорь Дивеев, Чидера Эджуке, Федор Чалов, Игорь Акинфеев, Яка Бийол и Антон Заболотный.
Матч ЦСКА - "Спартак" состоится завтра, 20 сентября. Начало встречи - в 19:30 мск.
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