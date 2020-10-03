ЦСКА вдесятером обыграл "Урал", "Тамбов" и "Арсенал" сильнейшего не выявили

Завершились ещё два матча 10-го тура российской Премьер-лиги.

Московский ЦСКА в Екатеринбурге победил местный "Урал", несмотря на то, что почти весь второй тайм играл вдесятером. Голы в активе полузащитников армейцев Бахтиера Зайнутдинова и Константина Марадишвили.

"Тамбов" ушёл от поражения в конце поединка с тульским "Арсеналом" - отличились Мохаммед Кадири и Валерий Чуперка.

"Урал" – ЦСКА - 0:2

Голы: 0:1 – 52 Зайнутдинов, 0:2 – 56 Марадишвили.

"Урал": Помазун, Рыков, Кулаков, Герасимов, Калинин, Егорычев (Шаболин, 90), Йовичич, Емельянов (Евсеев, 62), Эль-Кабир, Мишкич, Панюков.

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Фернандес, Карпов, Тикнизян (Дзагоев, 90), Марадишвили, Обляков, Зайнутдинов, Влашич (Сигурдссон, 85), Кучаев (Эджуке, 90), Чалов (Васин, 53).

Удаление: Магнуссон (49).



"Тамбов" – "Арсенал Тула" - 1:1

Голы: 0:1 – 43 Мохаммед, 1:1 – 87, пенальти Чуперка.

"Тамбов": Рыжиков, Рыбин, Шляков, Каплиенко, Тетрашвили, Костюков (Балашов, 79), Чуперка, Таказов, Ойеволе, Карапетян (Карасев, 46), Панченко (Онугха, 56).

"Арсенал Тула": Левашов, Мохаммед, Беляев, Григалава, Ткачев (Пантелеев, 59), Ковалев (Злобин, 75), Кангва, Кангва, Ломовицкий (Горбатенко, 59), Хлусевич (Громыко, 84), Костадинов (Сокол, 46).

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