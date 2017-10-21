ЦСКА ведёт переговоры с Яховичем

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ЦСКА ведёт переговоры с Яховичем

Московский ЦСКА ведёт переговоры с нападающим турецкого "Гёзтепе" Адисом Яховичем, сообщает Mynet.

По информации источника, армейский клуб предложил 30-летнему македонцу контракт с зарплатой 1,3 миллиона евро в год.

При этом ЦСКА не намерен покупать Яховича в январе, предпочитая дождаться окончания сезона, когда соглашение футболиста с "Гёзтепе" истечёт и он станет свободным агентом.

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