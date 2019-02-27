ЦСКА вернет фанатам деньги за билеты на матч с "Арсеналом"

ЦСКА рассказал болельщикам о том, как можно вернуть билеты на матч против тульского "Арсенала".

"Билеты, приобретенные в кассах "ВЭБ Арены", можно сдать там же до 2 марта включительно.

Чтобы получить свои деньги назад, достаточно предоставить в кассу приобретенный билет", - сообщает ЦСКА.

Напомним, матч "Арсенал" - ЦСКА состоится 2 марта в Грозном на стадионе "Ахмат-Арена".

Ранее сообщалось, что матч должен был пройти на стадионе "Тула", однако после проверки были выявлены некоторые нарушения.

На данный момент, "Арсенал" располагается на 11 строчке турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 20 баллов. ЦСКА с 30 очками занимает 3 место.

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